Фильм дня: «Механик»

Традиционный боевик «Механик» с Джейсоном Стэйтемом — это качели между предсказуемостью и неожиданностью, когда зритель не сможет угадать, будет ли финал фильма очевиден или режиссер преподнесет новый сюрприз.

Фильм «Механик» снял режиссер Саймон Уэст. Главный герой — наемный убийца Артур Бишоп, он делает свою работу очень аккуратно и точно, без единой оплошности, не оставляя никаких следов. Таких киллеров называют «механиками».

Сюжет развивается достаточно традиционно: зрителя знакомят с работой и размеренной жизнью Бишопа, показывая его идеальное убийство, после завязки, конечно, все идет не по плану героя, но у зрителя появляются сомнения — закончится ли история «механика» как положено в типичном боевике, или режиссер исполнит финт.

К герою Стейтома однозначно отнестись нельзя. Весь фильм терзают сомнения — любить его или презирать, но он хорошо справился со своей задачей и оправдал все поступки персонажа на твердую пятерку. Еще больше почестей актеру Бену Фостеру, он отлично сыграл своего эмоционального, озлобленного и желающего справедливости персонажа.

Рейтинг фильма IMDb невелик, всего 6.60, но на «Механика» стоит обратить внимание, ведь сюжет развивается очень динамично, а финал заставит удивиться не один раз.