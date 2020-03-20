Фильм дня: «Неадекватные люди»

Фильм «Неадекватные люди» — одновременно история любви и социальная драма. При этом кинолента явно выделяется в ряду классических российских мелодрам.

С одной стороны, сюжет достаточно простой. 30-летний Виталий переезжает из Серпухова в Москву, устраивается на новую работу, селится в новой квартире. Его соседями становится типичная российская семья, где родители выпивают, вечно ссорятся и не обращают внимания на повзрослевшую дочь. Старшеклассница Кристина и меняет спокойный уклад жизни Виталия.

С другой — очень органичен и самобытен дуэт Ильи Любимова и Ингрид Олеринской (для которой, кстати, это был дебют в кино). И за странными отношениями пары наблюдать тоже весьма интересно... Кроме этого, в фильме полно шуток, понятных и близких современному российскому зрителю.

Для режиссера Романа Каримова «Неадекватные люди» стали пробой камеры, его первым фильмом. Это уже потом появились «Гуляй, Вася», «Днюха» и другие задорные комедии. Но и первый фильм не стал однодневкой — несмотря на некоторые шороховатости, мелодрама провоцирует зрителя на по-настоящему положительный эмоции.

Рейтинг фильма IMDb: 7.40, это достаточно высокая оценка для российского фильма.