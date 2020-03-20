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Фильм дня: «Неадекватные люди»

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм «Неадекватные люди» — одновременно история любви и социальная драма. При этом кинолента явно выделяется в ряду классических российских мелодрам.

С одной стороны, сюжет достаточно простой. 30-летний Виталий переезжает из Серпухова в Москву, устраивается на новую работу, селится в новой квартире. Его соседями становится типичная российская семья, где родители выпивают, вечно ссорятся и не обращают внимания на повзрослевшую дочь. Старшеклассница Кристина и меняет спокойный уклад жизни Виталия.

С другой — очень органичен и самобытен дуэт Ильи Любимова и Ингрид Олеринской (для которой, кстати, это был дебют в кино). И за странными отношениями пары наблюдать тоже весьма интересно... Кроме этого, в фильме полно шуток, понятных и близких современному российскому зрителю.

Для режиссера Романа Каримова «Неадекватные люди» стали пробой камеры, его первым фильмом. Это уже потом появились «Гуляй, Вася», «Днюха» и другие задорные комедии. Но и первый фильм не стал однодневкой — несмотря на некоторые шороховатости, мелодрама провоцирует зрителя на по-настоящему положительный эмоции.

Рейтинг фильма IMDb: 7.40, это достаточно высокая оценка для российского фильма.

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Топ комментариев

k051173

Цитатабоюсь борцы не согласны главное, что бы ты была согласна, а то растеряет свой последний электорат.

Danilon

«царь — это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: "Вот прикажу, и там кое-что сделают", а сам...

sib_man9

на границе им на лбу печать надо ставить "прибывшая из зоны заражения" хоть люди знать будут

PARTIZAN88

Мне дюже интересно, это у каких же партнёров монархия? В какой стране правит царь, король, вобщем монарх?

urbasik

Выхожу такой к заправке.А там бензин как в СССР.