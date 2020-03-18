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Цена нефти Brent обрушилась ниже 27 долларов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне упала на 6,9%, достигнув 26,75 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз нефть данного сорта находилась на этом уровне в сентябре 2003 года. Стоимость фьючерса нефти WTI потеряла 10,7% и находится на отметке в 24,4 доллара за баррель, на уровне июня 2002 года.

Одновременно российские биржевые индексы ускорили снижение в ходе торгов на Московской бирже. Так, индекс РТС падает на 6%, до 878,4 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки.

Индекс российской биржи потерял около 2,6% и находится на отметке в 2168 пункта. На этом уровне индекс был в апреле 2018 года.

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