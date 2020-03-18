Евровидение отменили из-за коронавируса

Европейский вещательный союз принял решение отменить Евровидение в 2020 году, теперь мероприятие состоится через год также в Роттердаме, сообщается в официальном сообщении оргкомитета.

Евровидение перенесли ровно на год, в 2021 году конкурс пройдет в мае в Роттердаме и в нем смогут принять участие артисты, которые прошли национальный отбор в своей стране в этом году.

«За последние несколько недель мы исследовали много альтернативных вариантов, чтобы позволить Евровидению состояться. Однако неопределенность, вызванная распространением коронавируса по всей Европе, привела к решению не проводить запланированное мероприятие», — говорится в сообщении организаторов.