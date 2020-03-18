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Евровидение отменили из-за коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © https://twitter.com/Eurovision

Европейский вещательный союз принял решение отменить Евровидение в 2020 году, теперь мероприятие состоится через год также в Роттердаме, сообщается в официальном сообщении оргкомитета.

Евровидение перенесли ровно на год, в 2021 году конкурс пройдет в мае в Роттердаме и в нем смогут принять участие артисты, которые прошли национальный отбор в своей стране в этом году. 

«За последние несколько недель мы исследовали много альтернативных вариантов, чтобы позволить Евровидению состояться. Однако неопределенность, вызванная распространением коронавируса по всей Европе, привела к решению не проводить запланированное мероприятие», — говорится в сообщении организаторов.

Тема: Евровидение-2020
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