Apple внезапно представила новый MacBook Air

Apple внезапно представила обновленный ноутбук MacBook Air, страница устройства появилась на сайте компании.

Гаджет получил клавиатуру Magic Keyboarad с улучшенным механизмом «ножницы» вместо «бабочки», от которой Apple отказалась из-за большого количества негативных отзывов, связанных с ненадежностью механизма.

На клавиатуре установлен сканер отпечатков пальца Touch ID. Ноутбук получил процессоры Intel Core десятого поколения, минимальный объем ОЗУ — 8 Гбайт, возможна конфигурация с 16 Гбайт. Указывается, что устройство в два раза быстрее, чем предыдущая модель.

Диагональ экрана — 13,3 дюйма, разрешение — 25601600 точек, поддерживается технология True Tone. Стереодинамики поддерживают технологию Dolby Atmos, для покупателей доступны три расцветки: золотой, «серый космос» и серебристый.

Комплектация с процессором Intel Core i5 и накопителем 512 Гб обойдется российскому покупателю в 119 990 рублей. При этом дата появления в российской продаже MacBook Air пока остается неизвестной.