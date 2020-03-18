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AliExpress накажет продавцов за спекуляции

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

AliExpress Россия начнет блокировать продавцов за спекуляции на теме коронавируса, говорится официальном сообщении компании.

Площадка потребовала от продавцов не повышать стоимость медицинских масок, респираторов, антисептических гелей и других медицинских и противовирусных товаров. За нарушение новых правил товары будут удалять.

Кроме этого, теперь нельзя предлагать медицинские маски в качестве бонуса за увеличение стоимости заказа. Запрещено искажать описание товара, наделяя его «чудодейственными» противовирусными свойствами.

Отмечается, что спрос на маски, антибактериальные и гигиенические средства в последние недели многократного вырос. Компания попросила клиентов сообщать обо всех фактах продажи товаров по «несправедливой цене».

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