AliExpress накажет продавцов за спекуляции

AliExpress Россия начнет блокировать продавцов за спекуляции на теме коронавируса, говорится официальном сообщении компании.

Площадка потребовала от продавцов не повышать стоимость медицинских масок, респираторов, антисептических гелей и других медицинских и противовирусных товаров. За нарушение новых правил товары будут удалять.

Кроме этого, теперь нельзя предлагать медицинские маски в качестве бонуса за увеличение стоимости заказа. Запрещено искажать описание товара, наделяя его «чудодейственными» противовирусными свойствами.

Отмечается, что спрос на маски, антибактериальные и гигиенические средства в последние недели многократного вырос. Компания попросила клиентов сообщать обо всех фактах продажи товаров по «несправедливой цене».