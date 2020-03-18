НАВЕРХ

Режим повышенно готовности ввели в Томске из-за коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
263 0
Фото: © Sibnet.ru

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение о введении в регионе режима повышенной готовности сразу же, как только появилась информация о первом инфицированном жителе города, сообщает в среду областной депздрав.

«Томская область оставалась одним из немногих регионов Сибири, где до последнего не было коронавирусной инфекции. Сегодня ситуация изменилась: зарегистрирован первый случай», — цитирует депздрав Жвачкина.

Известно, что заразившийся «привез» вирус из Италии. Житель Томска посещал там выставку собак.

Режим повышенной готовности включает в себя прекращение массовых мероприятий — в закрытых помещениях нельзя собирать более 50 человек, прекратится работа оздоровительных центров и выезд детей в другие регионы, а жители Томской области обязаны извещать власть, если вернулись из регионов России или других стран, где зафиксирован коронавирус.


Тема: Распространение коронавируса
Чистота и изоляция: дешевые и надежные способы защиты от коронавируса
Первый заболевший коронавирусом выявлен в Новосибирской области
Выросло число инфицированных коронавирусом россиян
Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться
смотреть все
Томск #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Выросло число инфицированных коронавирусом россиян
•
Путин посчитал россиян «средним классом»
•
Цена нефти Brent обрушилась ниже 27 долларов
•
Евровидение отменили из-за коронавируса
Подробности
•
Российские компании уходят на добровольный карантин
•
Огород или квартира: где дают дешевую «сельскую ипотеку»?
•
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
•
Опасные и быстрые: какой градусник выбрать
Как это работает
•
Чистота и изоляция: дешевые и надежные способы защиты от коронавируса
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Где затаился коронавирус: самые заразные места и предметы
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Коронавирусу предрекли рост
Сибирь 18.03.2020 19:30
Первый заболевший коронавирусом выявлен в Новосибирской области
Сибирь 18.03.2020 19:20
Собака напала на ребенка в Красноярске
Сибирь 18.03.2020 18:10
Экс-глава стройнадзора Кузбасса не поняла обвинений по «Зимней вишне»
Сибирь 18.03.2020 17:54
Самое популярное
Инфекционист назвала лучший антисептик
13547
Герой из клипа Little Big «отомстил» шоу «Танцы»
12227
WhatsApp начнет автоматически удалять сообщения
10335
Женщина сама сшила маску и прославилась
6630
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Выросло число инфицированных коронавирусом россиян
•
Путин посчитал россиян «средним классом»
•
Цена нефти Brent обрушилась ниже 27 долларов
•
Евровидение отменили из-за коронавируса
Подробности
•
Российские компании уходят на добровольный карантин
•
Огород или квартира: где дают дешевую «сельскую ипотеку»?
•
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
•
Опасные и быстрые: какой градусник выбрать
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Danilon

Вот зря он тут вылез ! Так как Путину огромное количество народа не верит, его слова могут воспринять...

Uynachalnica

ЦитатаСамое главное, что средняя стоимость продуктовой корзины нами мониторится по каждому региону вплоть...

great_america

Кто будет слушать советов чемпиона по эпическим провалам?

k051173

ЦитатаТаким образом, средним классом в России президент назвал людей, доходы которых превышают 17 тысяч...

ivan-chumakov

Греф кстати недавно советовал хранить деньги в рублях