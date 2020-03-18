Режим повышенно готовности ввели в Томске из-за коронавируса

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение о введении в регионе режима повышенной готовности сразу же, как только появилась информация о первом инфицированном жителе города, сообщает в среду областной депздрав.

«Томская область оставалась одним из немногих регионов Сибири, где до последнего не было коронавирусной инфекции. Сегодня ситуация изменилась: зарегистрирован первый случай», — цитирует депздрав Жвачкина.

Известно, что заразившийся «привез» вирус из Италии. Житель Томска посещал там выставку собак.

Режим повышенной готовности включает в себя прекращение массовых мероприятий — в закрытых помещениях нельзя собирать более 50 человек, прекратится работа оздоровительных центров и выезд детей в другие регионы, а жители Томской области обязаны извещать власть, если вернулись из регионов России или других стран, где зафиксирован коронавирус.