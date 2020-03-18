Путин посчитал россиян «средним классом»

Порядка 70% россиян относятся к среднему классу, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью агентству ТАСС. Глава государства указал, что в своих расчетах исходит из методики Всемирного банка.

Согласно данной методике, к среднему классу можно причислить тех людей, доход которых в полтора раза больше минимального размера оплаты труда. В России МРОТ составляет чуть больше 11 тысяч рублей.

Таким образом, средним классом в России президент назвал людей, доходы которых превышают 17 тысяч рублей. «У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%», — подчеркнул Путин и напомнил, что «средний класс в каждой стране разный».

Согласно классификации Всемирного банка, средний класс должен иметь возможность покупать импортные товары высокого качества, импортные машины, осуществлять международные путешествия, также у него должны быть возможности пользоваться услугами международного уровня.