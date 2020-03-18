Первый заболевший коронавирусом выявлен в Новосибирской области

Первый заболевший коронавирусом официально выявлен в Новосибирске, сообщает оперативный штаб по борьбе COVID-19.

Инфицированный гражданин изолирован в инфекционном боксе, врачи собирают информацию о его контактах. Известно, что заболевший коронавирусом новосибирец недавно вернулся из европейской страны.

За последние сутки зарегистрированы 33 случая инфекции у граждан России — из них 31 случай в Москве. В целом число выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло до 147.

Во всем мире коронавирусом инфицированы около 200 тысяч человек, свыше восьми тысяч умерли. ВОЗ официально признала распространение инфекции пандемией, которая требует чрезвычайных мер.