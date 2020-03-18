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Первый заболевший коронавирусом выявлен в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Первый заболевший коронавирусом официально выявлен в Новосибирске, сообщает оперативный штаб по борьбе COVID-19.

Инфицированный гражданин изолирован в инфекционном боксе, врачи собирают информацию о его контактах. Известно, что заболевший коронавирусом новосибирец недавно вернулся из европейской страны.

За последние сутки зарегистрированы 33 случая инфекции у граждан России — из них 31 случай в Москве. В целом число выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло до 147.

Во всем мире коронавирусом инфицированы около 200 тысяч человек, свыше восьми тысяч умерли. ВОЗ официально признала распространение инфекции пандемией, которая требует чрезвычайных мер.

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