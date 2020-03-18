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Выросло число инфицированных коронавирусом россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства КНР

Число выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло до 147, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

За сутки зарегистрированы 33 случая инфекции у граждан России — из них 31 случай в Москве, один в Томской области, один в Новосибирской области. Все заболевшие изолированы в инфекционных боксах.

Указывается, что все новые заболевшие посещали неблагоприятные по коронавирусу страны в последние две недели и недавно вернулись в Россию. Контактировавшие с зараженными гражданами выявлены и будут помещены под медицинское наблюдение.

По данным оперативного штаба, под наблюдением на сегодня находятся почти 18 тысяч человек. Во всем мире коронавирусом инфицированы порядка 200 тысяч человек, свыше восьми тысяч умерли.

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