Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться

Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте рекомендации для людей старше 60 лет, порекомендовав гражданам этой категории изолироваться в связи с распространением коронавируса.

«Постарайтесь реже посещать общественные места. По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом, особенно в часы пик. Сократите посещение магазинов и торговых центров, МФЦ, банков», — говорится в рекомендациях.

Также ведомство рекомендует попросить близких или соцработников, чтобы они помогли им дистанционно оплачивать услуги ЖКХ, приобретать продукты и необходимые товары. Если человек старше 60 лет почувствовал себя плохо, лучше вызвать врача на дом.

Согласно данным медиков, коронавирус представляет серьезную угрозу для людей старше 70 лет — летальность инфицированных в этой категории намного выше и достигает 14% в некоторых странах. При этом для детей риск тяжелого протекания заболевания минимален.