НАВЕРХ

Экс-глава стройнадзора Кузбасса не поняла обвинений по «Зимней вишне»

Источник:
Sibnet.ru
1408 2
Фото: © СКР

Экс-начальник инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзиля Комкова, обвиняемая по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе в получении взятки от владельца ТЦ «Зимняя вишня» за ввод перестроенного с нарушениями здания в эксплуатацию, заявила в суде, что не понимает предъявленных ей обвинений.

По версии следствия, Комкова при помощи своего сына Эдуарда и директора проводившей реконструкцию здания компании «ИСК Ресурс» Никиты Чередниченко получила взятку в 7 миллионов рублей за то, чтобы к ТЦ «Зимняя вишня» не было претензий, хотя здание реконструировалось с нарушениями.

Подчиненная Комковой, начальник отдела инспекции Светлана Шенгерей, составила акт обследования «Зимней вишни», написав в нем о якобы выполненных работах по проектной документации. В итоге торговый центр ввели в эксплуатацию с неработающей системой пожаротушения и заблокированными выходами для экстренной эвакуации посетителей.

«Мне непонятно представленное мне обвинение, я, как руководитель инспекции, отвечала за обеспечение и организацию работы в соответствии с нормативными актами, отслеживала процесс строительства по Кемеровской области только по информации, представленной мне заместителем по строительству и заместителем по правовым вопросам», — цитирует ТАСС Комкову.

Она заявила, что не выезжала на объекты, так как это не входило в ее полномочия, по этой же причине не рассматривала допроектную документацию.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

Тема: Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня»
Дело о взятках в «Зимней вишне» ушло в суд
Экс-глава МЧС Кузбасса не понял предъявленных обвинений
Хозяев «Зимней вишни» обязали выплатить 118 млн родственникам погибших
Дело экс-начальника кузбасского МЧС о «Зимней вишне» ушло в суд
смотреть все
Кузбасс #Громкое дело #Криминал
КАРТИНА ДНЯ
•
Выросло число инфицированных коронавирусом россиян
•
Путин посчитал россиян «средним классом»
•
Курс доллара подскочил до 79 рублей
•
Сбербанк смоделировал для России экстремальный сценарий
Подробности
•
Российские компании уходят на добровольный карантин
•
Огород или квартира: где дают дешевую «сельскую ипотеку»?
•
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
•
Опасные и быстрые: какой градусник выбрать
Как это работает
•
Где затаился коронавирус: самые заразные места и предметы
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Коронавирусу предрекли рост
Сибирь 18.03.2020 19:30
Первый заболевший коронавирусом выявлен в Новосибирской области
Сибирь 18.03.2020 19:20
Собака напала на ребенка в Красноярске
Сибирь 18.03.2020 18:10
Экс-глава стройнадзора Кузбасса не поняла обвинений по «Зимней вишне»
Сибирь 18.03.2020 17:54
Самое популярное
Инфекционист назвала лучший антисептик
13406
Герой из клипа Little Big «отомстил» шоу «Танцы»
12190
WhatsApp начнет автоматически удалять сообщения
10294
Женщина сама сшила маску и прославилась
6481
Обсуждение (2)
КАРТИНА ДНЯ
•
Выросло число инфицированных коронавирусом россиян
•
Путин посчитал россиян «средним классом»
•
Курс доллара подскочил до 79 рублей
•
Сбербанк смоделировал для России экстремальный сценарий
Как это работает
•
Где затаился коронавирус: самые заразные места и предметы
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

fargus

Двадцать лет удивляется. Даже подросток оценит и скажет; - дедушка, ты лицемер.

skalka136

а бензин молча продолжал расти....

ifhbrjd

Ну, понеслось:Путина удивила зарплата «учителя года» - 5 октября 2016Путина удивила низкая зарплата молодых...

Danilon

Вот зря он тут вылез ! Так как Путину огромное количество народа не верит, его слова могут воспринять...

Uynachalnica

ЦитатаСамое главное, что средняя стоимость продуктовой корзины нами мониторится по каждому региону вплоть...