Экс-глава стройнадзора Кузбасса не поняла обвинений по «Зимней вишне»

Экс-начальник инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзиля Комкова, обвиняемая по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе в получении взятки от владельца ТЦ «Зимняя вишня» за ввод перестроенного с нарушениями здания в эксплуатацию, заявила в суде, что не понимает предъявленных ей обвинений.

По версии следствия, Комкова при помощи своего сына Эдуарда и директора проводившей реконструкцию здания компании «ИСК Ресурс» Никиты Чередниченко получила взятку в 7 миллионов рублей за то, чтобы к ТЦ «Зимняя вишня» не было претензий, хотя здание реконструировалось с нарушениями.

Подчиненная Комковой, начальник отдела инспекции Светлана Шенгерей, составила акт обследования «Зимней вишни», написав в нем о якобы выполненных работах по проектной документации. В итоге торговый центр ввели в эксплуатацию с неработающей системой пожаротушения и заблокированными выходами для экстренной эвакуации посетителей.

«Мне непонятно представленное мне обвинение, я, как руководитель инспекции, отвечала за обеспечение и организацию работы в соответствии с нормативными актами, отслеживала процесс строительства по Кемеровской области только по информации, представленной мне заместителем по строительству и заместителем по правовым вопросам», — цитирует ТАСС Комкову.

Она заявила, что не выезжала на объекты, так как это не входило в ее полномочия, по этой же причине не рассматривала допроектную документацию.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.