Курс доллара подскочил до 79 рублей

Курс доллара к рублю в первые минуты торгов на Московской бирже вырос на 5% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 79,22 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.

В последний раз на этом уровне американская валюта торговалась в феврале 2016 года. После скачка рост доллара замедлился — курс растет на 2,5%, до 77,33 рубля, приводит ТАСС данные Московский биржи.

Курс евро взлетел на 2,64% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки 85,09 рубля. В последний раз на этом уровне европейская валюта торговалась в феврале 2016 года.

Индекс РТС в ходе торгов упал ниже 900 пунктов впервые с августа 2016 года. Как свидетельствуют данные торговой площадки на 10:03 мск, индекс снизился на 4,3%, до 894,25 пункта.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов опустился до 2182,22 пункта, что на 1,7% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

По данным на 10:37 мск, индекс РТС снижается на 4,18%, до 895,6 пункта, индекс Мосбиржи на 1,32%, до 2195,4 пункта. Снижение индексов происходит на фоне падения цены на майские фьючерсы нефти Brent на 1,1%, до $28,41 за баррель — уровня февраля 2016 года.