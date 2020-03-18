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Коронавирусу предрекли рост

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Эпидемия коронавируса в мире не достигла своего плато, а только набирает обороты. Об этом свидетельствует возрастающее число заразившихся, сообщил в среду завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.

«В мире ситуация очень разнородная. Мы видим как тяжелая ситуация сейчас в Италии: во всем Китае была 81 тысяча случаев заражения, в Италии сегодня 31 тысяча. В целом ряде стран идет повышение (числа заразившихся) пока далекое от выхода на плато. Эпидемия далеко не в самом разгаре, а наоборот набирает обороты», — объяснил вирусолог.

По его словам, правительствам стран необходимо перенимать опыт борьбы с эпидемией у Китая и Южной Кореи, которые практически справились у себя с ростом заболеваемости. Корея, по его мнению, справилась со вспышкой коронавируса, не прибегая к жестким карантинным мерам, а охватив диагностикой максимальное количество человек.

Китай же напротив принял беспрецедентные карантинные меры, что также помогло «купировать» всплеск заболеваемости, быстро выявлять новые случаи заражения и начинать лечение на ранних сроках болезни.

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