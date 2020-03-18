Раскрыты неожиданные детали третьего «Человека-паука»

Третий фильм про «Человека-паука» в киновселенной Marvel будет называться «Spider-Man: Home Run». Главными антагонистами станут Крэйвен-охотник и Скорпион.

Информацию сообщило издание CosmicBook со ссылкой на инсайдеров. Перевести его можно как «Побег домой» или «Забег домой», однако возможна и отсылка к распространенной в США игре в бейсбол.

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Инсайдеры рассказали, что Крэйвена-охотника – по комиксам сына русского аристократа Сергея Кравинова, сыграет Генри Кавилл (Супермен, Геральт из Ривии) или Джейсон Момоа (кхал Дрого, Аквамен). Издание уточняет, что это уже третье упоминание о том, что Кавилл присоединится к Marvel. Тогда как включение в проект Момоа вызывает сомнения, потому что его Аквамен относится к киновселенной DC.

Подручным охотника станет Скорпион в роли Майкла Мэндо. Уточняется, что недавно актер в своем Twitter актер опубликовал в пост, который подписчики уже назвали намеком на возвращение.

Для участия в фильме Disney и Marvel рассматривают таких актеров, как Джо Кири («Очень странные дела», Стив Харрингтон) и Джейн Линч («Удивительная миссис Мейзел», Софи Леннон).

Фильм должен выйти на экраны 16 июля 2021. Бушующая в мире эпидемии коронавируса пока не сорвала съемочный процесс, как это уже произошло со многими другими картинами. Ожидается, что производство фильма начнется в июле. Съемки планируются в Атланте, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, а также в Исландии.