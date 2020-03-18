США столкнулись с проблемами при разработке вакцины от коронавируса

Специалисты компании Moderna столкнулась с проблемами при разработке и тестирования вакцины от коронавируса. Одна из них — дорогие трансгенные мыши, сообщил в среду завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.

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«Вакцина разрабатывается фирмой Moderna совместно с национальным институтом здоровья. Там начали клинические исследования в понедельник без полного прохождения тестов на животных. Связана такая ситуация с тем, что нет модельного животного, то есть, чтобы у этого животного инфекция протекала также как у человека», — объяснил Нетесов.

Ученые вывели трасгенных мышей, но цена их «очень большая и они пока не испытаны полноценно, чтобы моделировать эту инфекцию». Во вторник новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологий «Вектор» начал испытания экспериментальной вакцины от нового коронавируса 2019-nCoV.

Специалисты приступили к тестированию на лабораторных животных с целью оценки эффективности и безопасности вакцины. Уже в июне они планируют представить один-два варианта, которые покажут наилучшие результаты.