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Слушать дыхание: как отличить больного коронавирусом?

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Коронавирус начал стремительно распространяться по России. Как не заразиться от коллеги на работе или на улице в толпе? Можно ли отличить больного в автобусе или магазине?

Коронавирусы — семейство вирусов, которые преимущественно поражают животных, но в некоторых случаях могут передаваться человеку. Чаще всего болезни протекают в легкой форме. 

Коронавирус (COVID-19) и вирус гриппа генетически абсолютно разные. Вирусы гриппа размножаются очень быстро — симптомы проявляются через два-три дня после заражения, а коронавирусу требуется для этого до 14 дней. Именно эта коварная особенность коронавируса затрудняет противодействие эпидемии.

Как отличить зараженного?

Если человек чихнул, закашлялся и при этом в руках держит билеты из Италии, или едет в автобусе без верхней одежды, потому что сбежал из больницы, значит у него COVID-19. Так можно описать самую распространенную фантазию россиян про коронавирус. Но этот вариант определения зараженного ошибочный. 

По информации ВОЗ и Роспотребнадзора, первые симптомы коронавируса у человека мало отличимы от симптомов ОРВИ и гриппа — усталость, насморк, температура, кашель или боль в горле. Точно понять, чем именно болен человек, без анализа нельзя. Причем тест на коронавирус необходимо проводить в несколько этапов.

Но анализы сейчас делают только тем, кто вернулся из стран, где есть коронавирус, и имеет симптомы болезни, а также больным пневмонией. Как же быть в остальных случаях?

Некоторые отличительные признаки все-таки есть. «В отличие от обычной простуды или, скажем, бронхита при коронавирусе будет сухой кашель. Не влажный. Второй важный момент — в начале заболевания повышенная температура может быть не всегда. И даже если она поднимется, то все равно будет ниже, чем при гриппе. К примеру, 39 наблюдается очень редко», — рассказал РИА Новости директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Александр Лукашев.

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По его словам, стоит насторожиться при наличии затрудненного дыхания, одышки — это признаки более тяжелого течении болезни — пневмонии или коронавируса.

«Если у вас заболело горло и ручьем побежал насморк — это может быть коронавирус, но вероятность того, что это будет тяжелая болезнь, крайне мала», — сказал известный педиатр Евгений Комаровский.

Он добавил, что если появился насморк — вообще можно перестать суетиться: «Вам уже повезло. Насморк — один из достоверных признаков того, что ничего страшного с вами не произойдет».

Можно ли вылечить новый вирус?

Роспотребнадзор отмечает, что вылечится от вируса можно, хотя нет вакцины и противовирусных лекарств. А антибиотики не помогают и даже вредны для лечения осложнений заболевания.

«В подавляющем большинстве случаев от вирусных инфекций люди вылечиваются сами с помощью иммунной системы. Надо хорошо кушать, двигаться, тело держать в тонусе и ваши шансы будут хороши», — сказал журналистам завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.

По словам доктора Комаровского, чаще всего вирус симптоматически лечится в домашних условиях.

«Сидим дома в самоизоляции, литрами пьем жидкость, не заставляем себя есть, поддерживаем режим чистого прохладного влажного воздуха. При высокой температуре используем жаропонижающие средства (либо парацетамол, либо ибупрофен). Все, больше ничего», — сказал врач.

Но если появляются опасные симптомы — одышка, мучительный сухой кашель, затрудненное дыхание — это требует организации интенсивной помощи, подчеркнул медик.

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