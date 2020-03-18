Клиенты Ростелекома получат отсрочку на оплату услуг

Ростелеком обеспечит возможность отложенного платежа за услуги связи без комиссии абонентам, не имеющим возможности оплачивать счета из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

«Среди тех, кто пользуется домашними телефонами много людей старшего возраста, которым важно оставаться на связи, но они не пользуются онлайн-платежами. Именно поэтому мы не будем в ближайший период ограничивать связь в случае задержки оплаты», — сказал президент компании Михаил Осеевский.

Чтобы клиенты всегда были на связи, Ростелеком обеспечит возможность отложенного платежа за услуги связи без комиссии. «Наши услуги будут доступны людям в любой ситуации», — подчеркнул Осеевский.