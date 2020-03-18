«Звоните ДиКаприо!» с Петровым впервые покажут по ТВ

Сериал «Звоните ДиКаприо!» впервые выйдет на телевидении, его покажет канал ТНТ, дата премьеры пока не сообщается, но зрителям обещают представить премьеру в ближайшее время, сообщает пресс-служба телеканала.

«Звоните ДиКаприо!» очень откровенно рассказывает о проблемах ВИЧ в России. Отношения к ВИЧ-инфицированным показано на примере частной истории. Главный герой — звезда телесериала про врачей Егор Румянцев (Александр Петров). Он ведет беспечный образ жизни и однажды узнает, что у него ВИЧ. Румянцеву придется переосмыслить всю свою жизнь.

В сериале сюжет развивается не только вокруг одного персонажа, другие герои, связанные с Егором Румянцевым: его брат-неудачник со своей семьей, друзья и коллеги — у всех есть четко простроенная и уникальная сюжетная линия. «Звоните ДиКаприо!» снял режиссер Жора Крыжовников, лента получилась действительно сильной на эмоции и драматургию.

Сериал вышел в 2018 году, но его могли посмотреть только зрители платной видео-платформы. Теперь «Звоните ДиКаприо!» покажут на ТНТ.