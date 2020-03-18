Режим ЧС ввели в Абакане из-за коронавируса

Власти Абакана ввели режим ЧС из-за появления первого заболевшего коронавирусом, полного карантина в городе не вводят, но рекомендуют реже посещать места скопления людей, сообщается на сайте мэрии города.

«Вчера был выявлен первый случай выявления инфицированного гражданина, состоялось заседание штаба по предупреждению чрезвычайных ситуаций. С 18 марта мы вводим на территории Абакана режим ЧС, который позволит нам более оперативно реагировать на распространение коронавируса», — сказал глава Абакана Алексей Лемин.

Глава города подчеркнул, что комиссией приняты следующие решения: с 18 марта вводится запрет на проведение массовых городских мероприятий в Абакане, школьники уходят на каникулы, а после переходят на дистанционное обучение пока с открытой датой. Детсады будут работать, но родителям рекомендуют по возможности воздержаться от их услуг.

Работодателям советуют в обязательном порядке ежедневно проводить измерение температуры у персонала и в случае выявления повышенной температуры отстранять от работы, проводить дезинфекцию рабочих мест и помещений.

Начальник эпидемиологического отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Хакасия Елена Шалгинова проинформировала о том, что определён круг лиц, контактировавших с инфицированным гражданином, и проводятся противоэпидемические мероприятия. Состояние больного стабильное, он находится в инфекционном стационаре. Лица, контактировавшие с ним, находятся на режиме самоизоляции на дому.