Весенние каникулы в школах продлятся три недели

Весенние каникулы в российских школах из-за распространения в этом году продлятся три недели вместо одной — с 23 марта по 12 апреля, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов в среду на заседании рабочей группы по поддержке региональных систем образования.

Одновременно с этим учебные заведения должны будут организовать дистанционное обучения школьников, открыв образовательные ресурсы, добавил министр.

Досрочную сдачу ЕГЭ перенесут на основной период, заявил временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Есть резервные дни, предусмотренные порядком проведения экзамена, где как раз выпускники прошлых лет и в прошлые годы имели право сдавать», — сказал Музаев.

В России по данным на первую половину дня 18 марта, подтверждены 114 случаев коронавирусной инфекции в 26 регионах.