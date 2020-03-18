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Весенние каникулы в школах продлятся три недели

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Весенние каникулы в российских школах из-за распространения в этом году продлятся три недели вместо одной — с 23 марта по 12 апреля, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов в среду на заседании рабочей группы по поддержке региональных систем образования.

Одновременно с этим учебные заведения должны будут организовать дистанционное обучения школьников, открыв образовательные ресурсы, добавил министр.

Досрочную сдачу ЕГЭ перенесут на основной период, заявил временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Есть резервные дни, предусмотренные порядком проведения экзамена, где как раз выпускники прошлых лет и в прошлые годы имели право сдавать», — сказал Музаев.

В России по данным на первую половину дня 18 марта, подтверждены 114 случаев коронавирусной инфекции в 26 регионах.

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Топ комментариев

fargus

Двадцать лет удивляется. Даже подросток оценит и скажет; - дедушка, ты лицемер.

skalka136

а бензин молча продолжал расти....

ifhbrjd

Ну, понеслось:Путина удивила зарплата «учителя года» - 5 октября 2016Путина удивила низкая зарплата молодых...

sergei2805

как боится место потерять, знает что его ждет и всю его свору.

Nastys_h_k_a

Удивительно, бензин дорожает. Вот никогда не было и опять!