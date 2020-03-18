Рыбаки на льду Байкале станцевали под песню «Uno» Little Big

Рыбаки устроили флешмоб на льду Байкала в поддержку группы Little Big на Евровдидении-2020. Они станцевали под песню «Uno», используя характерные движения коленями из клипа.

Мужчины и женщины, стоя на льду озера, с бурами в руках станцевали под песню «Uno», используя характерные движения коленей как в клипе, пишут «Известия».

Сотрудники Курской атомной электростанции также решили поддержать российскую группу, выучили движения, и устроили флешмоб на крышке работающего атомного реактора.

Группа Little Big представит в 2020 году Россию на Евровидении. Их клип уже собрал больше 30 миллионов просмотров. Особенно пользователей волновала судьба актера и танцовщика Дмитрия Красилова.

Поклонники переживали, что его могут не взять на выступление группы в Европы. Участники группы заявили, что он обязательно поедет с ними в Роттердам.