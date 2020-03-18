Ростелеком в условиях эпидемии обнуляет тарифы и дает льготы

Ростелеком в условиях эпидемии коронавирусной инфекции сделает все, чтобы клиенты постоянно оставались на связи, имели бесплатный доступ к развлекательному и образовательному контенту даже, если у них возникнут проблемы с оплатой услуг, заявил президент компании Михаил Осеевский.

«Конечно в сегодняшних условиях, когда мы больше времени будем проводить дома, больше времени дома будут проводить пожилые люди, дети, очень важно оставаться в коммуникационной среде, поэтому мы приняли целый ряд решений», — сказал Осеевский.

По его словам, все абоненты фиксированной телефонии, а их более 12 миллионов, могут пользоваться этой услугой без всяких ограничений. «Это даст нам возможность практически постоянно остаться на связи, причем это касается не только звонков с фиксированного на фиксированный номер, но и с фиксированных номеров на номера компании Tele2», — уточнил президент Ростелекома.

Компания ранее сообщила о бесплатном доступе к отечественным фильмам и сериалам в сервисе Wink. Ростелеком также обеспечить бесплатный доступ к детскому контенту.

«Школы перестают работать, детям нужно чем-то себя занять. Это касается конечно и столь любимых мультфильмов, но не только. Мы предоставим бесплатный доступ и к образовательному контенту, это можно будет сделать и в нашем цифровом телевидении и на платформе онлайн-кинотеатра Wink, который очень активно в последнее время развивается», — отметил Осеевский.

Интернет на максимальной скорости

В условиях, когда целый ряд компаний, их становится все больше и больше, переводит своих сотрудников на удаленную работу, важно обеспечить качественный, надежный доступ в интернет, «поэтому мы приняли решение поднять до максимально технически возможных уровней скорости доступа в интернет для всех абонентов Ростелекома», сообщил глава компании.

Ростелеком предоставит отсрочку по оплате услуг тем абонентам, кто не имеет возможности оплачивать счета из-за коронавируса. «Мы видим, что растет число компьютеров, которые подключаются в домохозяйствах, это очевидный признак того, что люди активно работают в интернете, мы должны поддержать их активность».

«С учетом того, что у некоторых граждан появится ограничение по оплате, связанное с ограничение по мобильности, мы, в случае необходимости, предоставим отсрочку на весь период борьбы с коронавирусом для тех, у кого будут проблемы с оплатой наших услуг», — заключил глава Ростелекома.

Новые правила Ростелекома будут действовать в течение месяца и могут быть продлены в зависимости от развития ситуации.