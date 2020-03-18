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Коронавирус полностью охватил Европу и США

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NIAID

Черногория стала последней европейской страной, где обнаружили коронавирус. Также вирус полностью охватил США.

Два случая заражения коронавирусом зафиксировали в Черногории, сообщается в Twitter правительства страны. Еще 15 марта вице-премьер Милутин Симович утверждал, что Черногория — единственная страна, где нет заболевания.

Таким образом, коронавирус выявили во всех странах Европы. Случаи COVID-19 зафиксированы во всех штатах США.

Последней «сдалась» Западная Вирджиния. Информацию о заражении подтвердил губернатор штата Джим Джастис на канале CNN. Он сообщил, что в штате закрываются все рестораны, бары и казино.

По данным на утро 16 марта, в Европе подтверждено более 74 тысяч случаев коронавируса. Среди стран наибольшее количество COVID-19 зафиксировано в Италии (более 31 тысячи), Испании (более 11 тысяч), Германии (более 8 тысяч) и Франции (более 8 тысяч). В США заражены более 5 тысяч человек.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

fargus

Двадцать лет удивляется. Даже подросток оценит и скажет; - дедушка, ты лицемер.

skalka136

а бензин молча продолжал расти....

ifhbrjd

Ну, понеслось:Путина удивила зарплата «учителя года» - 5 октября 2016Путина удивила низкая зарплата молодых...

sergei2805

как боится место потерять, знает что его ждет и всю его свору.

Nastys_h_k_a

Удивительно, бензин дорожает. Вот никогда не было и опять!