Россияне смогут сдать анализы на коронавирус в платной лаборатории

Группа компаний «Инвитро» за месяц разработает технологическую базу и начнет выполнять тесты для выявления инфицирования вирусом Covid-19, сообщается на сайте компании.
Компания проводит закупку необходимых тест-систем. К
проведению исследования будут подключены четыре из пяти лабораторных комплексов
группы компаний, расположенные в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и
Челябинске.
Тест будет выполняться методом полимеразной цепной реакции
(ПЦР) с детекцией в режиме реального времени, с определением РНК коронавируса
Covid-19 в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки и носоглотки. Срок
выполнения исследования составит от двух рабочих дней.
Точный список медицинских офисов компании, в которых можно
будет сдать данный анализ, будет доступен на официальном сайте «Инвитро». Для
безопасности пациентов медицинский офис будет принимать не более трех человек в
помещении одновременно.
Тесты на коронавирус на данный момент выполняют в России только
государственные учреждения. Все анализы перепроверяют в научном центре вирусологии
«Вектор» в новосибирском наукограде Кольцово.