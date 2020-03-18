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Россияне смогут сдать анализы на коронавирус в платной лаборатории

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Группа компаний «Инвитро» за месяц разработает технологическую базу и начнет выполнять тесты для выявления инфицирования вирусом Covid-19, сообщается на сайте компании.

Компания проводит закупку необходимых тест-систем. К проведению исследования будут подключены четыре из пяти лабораторных комплексов группы компаний, расположенные в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Челябинске.

Тест будет выполняться методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с детекцией в режиме реального времени, с определением РНК коронавируса Covid-19 в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки и носоглотки. Срок выполнения исследования составит от двух рабочих дней.

Точный список медицинских офисов компании, в которых можно будет сдать данный анализ, будет доступен на официальном сайте «Инвитро». Для безопасности пациентов медицинский офис будет принимать не более трех человек в помещении одновременно.

Тесты на коронавирус на данный момент выполняют в России только государственные учреждения. Все анализы перепроверяют в научном центре вирусологии «Вектор» в новосибирском наукограде Кольцово.

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