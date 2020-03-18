Джонни Деппа посчитали идеальным Джокером

Интернет-художник BossLogic нарисовал Джонни Деппа в образе Джокера, а пользователи Сети решили, что актер идеально подойдет на роль главного противника Бэтмена.

BossLogic пофантазировал, каким был бы Джокер в исполнении Деппа. В начале марта появился слух, что именно он сыграет роль главного антагониста в новом «Бэтмене», но официального подтверждения эта информация не получила.

Подписчики художника посчитали, что Джонни Депп идеален для роли Джокера, актер, по их мнению, сможет привнести в образ персонажа что-то новое, а большинство пользователей Сети думают, что Депп был рожден для роли Джокера.

Новый фильм про Бэтмена запланирован на 2021 год, а главную роль в нем исполнит актер Роберт Паттинсон. Сейчас съемки картины приостановлены из-за объявленной пандемии связанной с коронавирусом.