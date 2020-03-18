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Джонни Деппа посчитали идеальным Джокером

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: nicogenin / CC BY-SA 2.0

Интернет-художник BossLogic нарисовал Джонни Деппа в образе Джокера, а пользователи Сети решили, что актер идеально подойдет на роль главного противника Бэтмена.

BossLogic пофантазировал, каким был бы Джокер в исполнении Деппа. В начале марта появился слух, что именно он сыграет роль главного антагониста в новом «Бэтмене», но официального подтверждения эта информация не получила.

Подписчики художника посчитали, что Джонни Депп идеален для роли Джокера, актер, по их мнению, сможет привнести в образ персонажа что-то новое, а большинство пользователей Сети думают, что Депп был рожден для роли Джокера.

Новый фильм про Бэтмена запланирован на 2021 год, а главную роль в нем исполнит актер Роберт Паттинсон. Сейчас съемки картины приостановлены из-за объявленной пандемии связанной с коронавирусом.

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Топ комментариев

fargus

Двадцать лет удивляется. Даже подросток оценит и скажет; - дедушка, ты лицемер.

skalka136

а бензин молча продолжал расти....

ifhbrjd

Ну, понеслось:Путина удивила зарплата «учителя года» - 5 октября 2016Путина удивила низкая зарплата молодых...

sergei2805

как боится место потерять, знает что его ждет и всю его свору.

Nastys_h_k_a

Удивительно, бензин дорожает. Вот никогда не было и опять!