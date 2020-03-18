Фейк о борьбе с коронавирусом с воздуха добрался до Сибири

Сибирякам в социальных сетях и мессенджерах стали приходит сообщения о якобы готовящейся дезинфекции городов с вертолетов. Этот же фейк облетел города центральной части России, где власти обратились к людям с просьбой не доверять «вбросам».

«Сегодня в 23.00 и до 5.00 утра, вертолеты будут распылять лекарство для дезинфекции, окна и балконы должны быть закрыты и на улице после 23.00 находится нельзя. Сообщили из военной части. Просят распространить», — написано сообщение.

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К информации прилагается видео, где человек распыляет дезинфицирующее средство из баллончика…на монитор с кадрами ночного города. Подобное сообщение приходит в мессенджеры жителям Новосибирска и других городов Сибири. Эта информация уже испугала жителей центральной части России.

Роспотребнадзор по Тульской области в среду сделал официальное заявление, что это — фейк. В ведомстве попросили верить только официальной информации, а губернатор Саратовской области Валерий Радаев обратился к подписчикам в соцсетях.

«Информация ложная. Прошу вас, не верьте слухам и не поддавайтесь панике. Всю официальную информацию буду публиковать на своих страницах в соцсетях. Желаю всем здоровья!» — написал губернатор в Instagram.