Кремль допустил перенос даты голосования по Конституции

Приоритетом власти в условиях распространения коронавируса остается здоровье граждан, поэтому в случае необходимости дата голосования по Конституции, назначенная на 22 апреля, может быть изменена, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Президент подписал указ, которым утвердил 22 апреля датой проведения общероссийского голосования. При этом он подчеркнул, что, говоря о предстоящем голосовании, прежде всего необходимо исходить из соображений безопасности и охраны здоровья», — цитирует ТАСС Пескова.

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По его словам, при этом было бы нелогично подписать указ с открытой датой. «Поэтому, руководствуясь приоритетом безопасности граждан, президент сказал, что необходимо следить за ситуацией [с распространением коронавируса]. При необходимости и в случае неблагоприятного развития ситуации возможно эту дату передвинуть вправо», — сказал Песков.

Поправки предусматривает «обнуление» президентских сроков Путина: после их вступления в силу, он сможет вновь баллотироваться на высший государственный пост. Они также закрепляют на конституционном уровне ряд социальных гарантий, расширяет полномочия парламента.