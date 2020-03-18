НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Кремль допустил перенос даты голосования по Конституции

Источник:
ТАСС
144 6
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Приоритетом власти в условиях распространения коронавируса остается здоровье граждан, поэтому в случае необходимости дата голосования по Конституции, назначенная на 22 апреля, может быть изменена, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Президент подписал указ, которым утвердил 22 апреля датой проведения общероссийского голосования. При этом он подчеркнул, что, говоря о предстоящем голосовании, прежде всего необходимо исходить из соображений безопасности и охраны здоровья», — цитирует ТАСС Пескова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОбнуление Путина: как изменится Конституция

По его словам, при этом было бы нелогично подписать указ с открытой датой. «Поэтому, руководствуясь приоритетом безопасности граждан, президент сказал, что необходимо следить за ситуацией [с распространением коронавируса]. При необходимости и в случае неблагоприятного развития ситуации возможно эту дату передвинуть вправо», — сказал Песков.

Поправки предусматривает «обнуление» президентских сроков Путина: после их вступления в силу, он сможет вновь баллотироваться на высший государственный пост. Они также закрепляют на конституционном уровне ряд социальных гарантий, расширяет полномочия парламента.

Еще по теме
Путин посоветовал россиянам не скупать продукты впрок
Путин назначил голосование по изменению Конституции
Кремль ответил на претензии Лукашенко по поводу эпидемии
Россия запретила въезд иностранцев
смотреть все
Политика #Россия
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин посоветовал россиянам не скупать продукты впрок
•
Кремль допустил перенос даты голосования по Конституции
•
Выросло число заболевших коронавирусом в России
•
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
Подробности
•
Российские компании уходят на добровольный карантин
•
Огород или квартира: где дают дешевую «сельскую ипотеку»?
•
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
•
Опасные и быстрые: какой градусник выбрать
Как это работает
•
Где затаился коронавирус: самые опасные предметы
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Россияне смогут сдать анализы на коронавирус в платной лаборатории
Сибирь 18.03.2020 12:05
Фейк о борьбе с коронавирусом с воздуха добрался до Сибири
Сибирь 18.03.2020 11:36
Машины массово остались без колес на Ипподромской магистрали
Сибирь 18.03.2020 10:51
Четвертый МС-21 благополучно прилетел в Москву
Сибирь 18.03.2020 10:44
Самое популярное
Инфекционист назвала лучший антисептик
12920
Герой из клипа Little Big «отомстил» шоу «Танцы»
11867
WhatsApp начнет автоматически удалять сообщения
10164
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
5961
Обсуждение (6)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин посоветовал россиянам не скупать продукты впрок
•
Кремль допустил перенос даты голосования по Конституции
•
Выросло число заболевших коронавирусом в России
•
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
Как это работает
•
Где затаился коронавирус: самые опасные предметы
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Правительство увидело погружение России в новую реальность
70
Конституционный суд одобрил правку Конституции
39
Путина возмутили огромные зарплаты глав госкомпаний
37
Терешкова рассказала про секретный разговор с Путиным
35
США назвали Су-57 «бесполезным»
27