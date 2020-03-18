Машины массово остались без колес на Ипподромской магистрали

Автомобили массово остаются без колес на Ипподромской магистрали в Новосибирске, на дороге после зимы образовались выбоины.

Автомобилисты сообщили в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» во «ВКонтакте», что машины попадают в выбоины на улице Ипподромская в средней полосе при движении в сторону Военной. Пострадали не менее 16 машин. Ямы наблюдаются больше недели.

«Когда я езжу по дорогам и Новосибирска, и прилегающих населенных пунктов за границами столицы региона, везде вижу растущие ямы. Уважаемые главы, хочу напомнить тем, кто не знает: ямочный ремонт можно вести и зимой»,— сказал еще в феврале губернатор региона Андрей Травников.

По его словам, «прекрасные технологии, которые позволяют проводить такой оперативный ремонт дорожного покрытия до температур вплоть до 15 градусов мороза».

«Очевидно, мы будем ждать, пока ямы дорастут до критичных, и в мае займемся ремонтом? Работы эти недорогие, оборудование доступно любому, даже небогатому муниципалитету. Требуется просто организовать эту работу», — говорил тогда он.