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МОК высказался об отмене Олимпиады-2020

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © IOC/Christophe Moratal

Подготовка к Олимпиаде в Токио продолжается в штатном режиме на фоне беспрецедентной ситуации с коронавирусом, говорится в заявлении Международного олимпийского комитета. решение об отмене или переносе Игр пока не принято.

«До начала Игр в Токио остается более четырех месяцев, сейчас нет причин для принятия радикальных решений», — говорится в сообщении МОК.

Комитет призвал спортсменов изо всех сил продолжать готовиться к соревнованиям в Японии. Организация признала, что многие атлеты столкнулись с проблемами из-за запрета на проведение некоторых соревнований, где разыгрываются квоты, однако МОК «работает над этим».

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа. Судьба Игр будет решаться на заседании оргкомитета в мае 2020 года.

По данным на утро 18 марта, в мире заражено коронавирусом более 194 тысяч человек. Умерло более 7,8 тысячи заболевших, более 81 тысячи выздоровели.

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Топ комментариев

fargus

Двадцать лет удивляется. Даже подросток оценит и скажет; - дедушка, ты лицемер.

skalka136

а бензин молча продолжал расти....

ifhbrjd

Ну, понеслось:Путина удивила зарплата «учителя года» - 5 октября 2016Путина удивила низкая зарплата молодых...

sergei2805

как боится место потерять, знает что его ждет и всю его свору.

Nastys_h_k_a

Удивительно, бензин дорожает. Вот никогда не было и опять!