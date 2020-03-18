МОК высказался об отмене Олимпиады-2020

Подготовка к Олимпиаде в Токио продолжается в штатном режиме на фоне беспрецедентной ситуации с коронавирусом, говорится в заявлении Международного олимпийского комитета. решение об отмене или переносе Игр пока не принято.
«До начала Игр в Токио остается более четырех месяцев, сейчас нет причин для принятия радикальных решений», — говорится в сообщении МОК.
Комитет призвал спортсменов изо всех сил продолжать готовиться к соревнованиям в Японии. Организация признала, что многие атлеты столкнулись с проблемами из-за запрета на проведение некоторых соревнований, где разыгрываются квоты, однако МОК «работает над этим».
Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа. Судьба Игр будет решаться на заседании оргкомитета в мае 2020 года.
По данным на утро 18 марта, в мире заражено коронавирусом более 194 тысяч человек. Умерло более 7,8 тысячи заболевших, более 81 тысячи выздоровели.
fargusДвадцать лет удивляется. Даже подросток оценит и скажет; - дедушка, ты лицемер.
skalka136а бензин молча продолжал расти....
ifhbrjdНу, понеслось:Путина удивила зарплата «учителя года» - 5 октября 2016Путина удивила низкая зарплата молодых...
sergei2805как боится место потерять, знает что его ждет и всю его свору.
Nastys_h_k_aУдивительно, бензин дорожает. Вот никогда не было и опять!