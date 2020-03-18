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Четвертый МС-21 благополучно прилетел в Москву

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ОАК

Четвертый опытный самолет МС-21 совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Московскую область для продолжения испытаний, сообщила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

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Специалисты Иркутского авиационного завода – филиала ПАО «Корпорация "Иркут"» установили на самолет пассажирский салон в плотной компоновке.

Одноклассный салон рассчитан на 211 мест. Это максимально плотный вариант компоновки самолета МС-21-300. Лайнеры с таким салоном рассчитаны, в первую очередь, на авиакомпании-лоукостеры.

Перед проведением сертификационных испытаний пассажирской кабины вместо испытательного оборудования будут смонтированы еще 39 пассажирских кресел.

В полной комплектации салона будут проведены, в частности, испытания по аварийному покиданию самолета. В соответствии с нормативными требованиями, такие испытания проводятся с минимально допустимой шириной прохода в салоне.

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