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Первый заболевший красноярец оказался шеф-поваром ресторана

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Первый зараженный коронавирусом красноярец работает шеф-поваром ресторана La Famille, он находится на карантине, сообщило заведение в соцсетях.

Коронавирусная инфекция подтверждена у жителя Красноярска, вернувшегося из Австрии. Больше случаев в регионе не зарегистрировано. Один заболевший есть в соседней Республике Хакасия.

«Самочувствие у него хорошее. Нет кашля, хрипов, затрудненного дыхания… Кто переживает за санитарно-эпидемиологическую обстановку на нашем предприятии и возможный контакт с Евгением: наш шеф-повар уехал в отпуск 4 марта, вернулся вчера в воскресенье 15 марта. Вчера же ушёл на карантин. После отпуска на предприятие не приезжал, ни с кем из сотрудников не контактировал», — написала администрация ресторана.

По данным ресторана, также приняты меры профилактики: ведётся журнал измерения температуры сотрудников, в заведении в свободном доступе стоят антисептики, регулярно обрабатываются все поверхности.

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Топ комментариев

fargus

Двадцать лет удивляется. Даже подросток оценит и скажет; - дедушка, ты лицемер.

skalka136

а бензин молча продолжал расти....

ifhbrjd

Ну, понеслось:Путина удивила зарплата «учителя года» - 5 октября 2016Путина удивила низкая зарплата молодых...

sergei2805

как боится место потерять, знает что его ждет и всю его свору.

Nastys_h_k_a

Удивительно, бензин дорожает. Вот никогда не было и опять!