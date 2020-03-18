Первый заболевший красноярец оказался шеф-поваром ресторана

Первый зараженный коронавирусом красноярец работает шеф-поваром ресторана La Famille, он находится на карантине, сообщило заведение в соцсетях.

Коронавирусная инфекция подтверждена у жителя Красноярска, вернувшегося из Австрии. Больше случаев в регионе не зарегистрировано. Один заболевший есть в соседней Республике Хакасия.

«Самочувствие у него хорошее. Нет кашля, хрипов, затрудненного дыхания… Кто переживает за санитарно-эпидемиологическую обстановку на нашем предприятии и возможный контакт с Евгением: наш шеф-повар уехал в отпуск 4 марта, вернулся вчера в воскресенье 15 марта. Вчера же ушёл на карантин. После отпуска на предприятие не приезжал, ни с кем из сотрудников не контактировал», — написала администрация ресторана.

По данным ресторана, также приняты меры профилактики: ведётся журнал измерения температуры сотрудников, в заведении в свободном доступе стоят антисептики, регулярно обрабатываются все поверхности.



