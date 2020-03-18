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Танцора из клипа «Uno» Little Big возьмут на Евровидение

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из клипа

Группа Little Big сообщила в соцсети, что актер и танцовщик Дмитрий Красилов будет выступать на Евровидении.

«Самый часто задаваемый вопрос последних дней: поедет ли Дима Красилов (@dimakrasilove) с нами на Евровидение? ДА, он отправится вместе с нами в Роттердам», — говорится в сообщении.

Красилов станцевал вог в клипе на песню «Uno», которую музыканты исполнят на конкурсе. Танцовщик сразу покорил сердца зрителей и западных блогеров. Также в Сети появилась петиция, в которой требуется взять харизматичного парня на европейскую сцену для выступления.

Красилов в свою очередь поблагодарил всех, кого волновало его дальнейшее сотрудничество с группой. «Спасибо всем, кто писал, подписывал петиции, переживал, подбадривал! Это очень приятно, когда за тебя переживают!» — написал Красилов в Instagram.

По правилам Евровидения на сцене должны выступать не более шести человек. В составе Little Big четыре человека, к ним присоединились солистка «Ленинграда» Флорида Чантурия и Юрий Музыченко из группы The Hatters. Красилов седьмой участник выступления, но Little Big пока не объяснили, как выйдут из положения.

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Тема: Евровидение-2020
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