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Производство антималярийных лекарств из полыни создадут в Кольцово

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Kristian Peters -- Fabelfroh 11:40, 16 September 2007 (UTC) / CC-BY-SA-3.0

Совет по инвестициям Новосибирской области ободрил проект по производству вещества из полыни для антималярийных лекарств в Кольцово, сообщает пресс-служба правительства региона.

Компания «Сиббиотех» представила проект по производству артемизинина и артемизининовой кислоты — основных фармацевтических компонентов противомалярийных препаратов. Сырье планируется добывать из однолетней полыни, которую, по расчетам предпринимателей, будут выращивать новосибирские фермеры.

Запуск производства запланирован на октябрь 2021 года, а выход на проектную мощность — апрель 2022 года. Общий объём инвестиций оценивается в 671,2 миллионов рублей.

Производство имеет высокий экспортный потенциал. План объёмов производства — не менее 7,5 тонн артемизинина и 1,5 тонны артемизининовой кислоты в год.

Предприниматели попросили 2 гектара на территории Биотехнопарка Кольцово. Мэр наукогорада Николай Красников сказала на Совете, что нужный участок не подойдёт для этих целей. Но в целом власти одобрили проект, планируется что для бизнесменов подберут другой участок для строительства производства.

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