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Выздоравливающая Куриленко ответила на главные вопросы о коронавирусе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © olgakurylenkoofficial instagram.com/olgakurylenkoofficial

Актриса Ольга Куриленко ответила подписчикам в Instagram на самые задаваемые вопросы о коронавирусе, ранее он был диагностирован у знаменитости.

«Почему я не в больнице? Потому, что больницы переполнены и забирают только людей которые борются с жизнью. Мне сказали, что, если станет хуже, звонит опять в скорую.
Где мне сделали тест? В больнице куда меня привезла скорая с температурой выше 39. Как сделали тест? Берут мазок в горле», — написала Куриленко.

Актриса не смогла точно ответить, где она заразилась коронавирусом, поскольку сама не знает. Она предположила, что это могло произойти, где угодно, и подхватить вирус могла даже от дверной ручки такси.

О течении коронавируса Куриленко написала так: «Неделю моя температура была 38-38,5. Сегодня она уменьшилась».

Ольга Куриленко известна по роли подружки Джеймса Бонда в 22-м фильме про суперагента «Квант милосердия». Также она снималась в фильмах «Обливион», «Смерть Сталина», «Комната желаний» и других.

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