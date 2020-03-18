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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Одиночный режим появился в Call of Duty: Warzone

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: @ callofduty.com
Спустя неделю, в первом же обновлении разработчики добавили в королевскую битву Call of Duty: Warzone одиночный режим – ранее игра была возможна только в группах по три игрока. Infinity Ward не уточнили будет это постоянный или временный режим. Также в игре исправлены некоторые ошибки распределения опыта.


Call of Duty: Warzone – бесплатная кроссплатформенная королевская битва от Infinity Ward, действие которой происходит в мире Modern Warfare. Игра не требует приобретения каких-либо игр серии Call of Duty и доступна для бесплатной загрузки на PC, PS4 (в российской PS Store недоступна) и Xbox One.

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Игры #Киберспорт #Экшены #Консоли
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