Одиночный режим появился в Call of Duty: Warzone

Спустя неделю, в первом же обновлении разработчики добавили в королевскую битву Call of Duty: Warzone одиночный режим – ранее игра была возможна только в группах по три игрока. Infinity Ward не уточнили будет это постоянный или временный режим. Также в игре исправлены некоторые ошибки распределения опыта.





Call of Duty: Warzone – бесплатная кроссплатформенная королевская битва от Infinity Ward, действие которой происходит в мире Modern Warfare. Игра не требует приобретения каких-либо игр серии Call of Duty и доступна для бесплатной загрузки на PC, PS4 (в российской PS Store недоступна) и Xbox One.