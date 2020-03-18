Путин назначил голосование по изменению Конституции

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении всероссийского голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля, соответствующий указ опубликован пресс-службой Кремля.

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«Назначить на 22 апреля 2020 года общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ», — говорится в тексте указа.

На общероссийское голосование вынесен вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».

Ранее закон о поправках был одобрен Конституционным судом. Одна из поправок включает в себя норму об «обнулении» президентских сроков Владимира Путина и разрешает действующему главе государства участвовать в выборах 2024 года.