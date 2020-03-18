НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Путин назначил голосование по изменению Конституции

Источник:
Sibnet.ru
156 1
Фото: © пресс-служба Госдумы

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении всероссийского голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля, соответствующий указ опубликован пресс-службой Кремля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОбнуление Путина: как изменится Конституция

«Назначить на 22 апреля 2020 года общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ», — говорится в тексте указа.

На общероссийское голосование вынесен вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».

Ранее закон о поправках был одобрен Конституционным судом. Одна из поправок включает в себя норму об «обнулении» президентских сроков Владимира Путина и разрешает действующему главе государства участвовать в выборах 2024 года.

Тема: Конституционная реформа Путина
Конституционный суд одобрил правку Конституции
Терешкова рассказала про секретный разговор с Путиным
Путин подписал закон о поправках в Конституцию
Совфед утвердил решения регионов по Конституции
смотреть все
Политика #Россия
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин назначил голосование по изменению Конституции
•
Выросло число заболевших коронавирусом в России
•
Определены самые надежные российские банки
•
Названы скрытые переносчики коронавируса
Подробности
•
Огород или квартира: где дают дешевую «сельскую ипотеку»?
•
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
•
Опасные и быстрые: какой градусник выбрать
•
Справедливости ради: экономист рассчитал налоги для богатых
Как это работает
•
Где затаился коронавирус: самые опасные предметы
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Коронавирус привезли в Хакасию из Германии
Сибирь 17.03.2020 22:59
Два Алтая признали убежищем от коронавируса
Сибирь 17.03.2020 19:52
Подтвержден случай коронавируса в Красноярске
Сибирь 17.03.2020 19:41
Шторм накроет Алтайский край
Сибирь 17.03.2020 19:39
Самое популярное
Инфекционист назвала лучший антисептик
12450
Герой из клипа Little Big «отомстил» шоу «Танцы»
10788
WhatsApp начнет автоматически удалять сообщения
10071
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
5845
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин назначил голосование по изменению Конституции
•
Выросло число заболевших коронавирусом в России
•
Определены самые надежные российские банки
•
Названы скрытые переносчики коронавируса
Как это работает
•
Где затаился коронавирус: самые опасные предметы
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Правительство увидело погружение России в новую реальность
70
Конституционный суд одобрил правку Конституции
39
Путина возмутили огромные зарплаты глав госкомпаний
37
Песков объяснил решение Путина обнулить президентские сроки
36
Терешкова рассказала про секретный разговор с Путиным
35