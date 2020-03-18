Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

Российский писатель и лидер партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов умер, ему было 77 лет.

«Сегодня, 17 марта, в Москве скончался Эдуард Лимонов. Все подробности будут сообщены завтра. Да, смерть!»— говорится в сообщении на сайте «Другой России».

В октябре Лимонова госпитализировали из-за проблем со здоровьем. По неподтвержденным данным, причиной смерти стало осложнение после операции, которую он перенес накануне.

Лимонов известен своей прозой. Он написал такие произведения, как «Это я — Эдичка», «Дневник неудачника», «Палач», «Иностранец в смутное время». С середины семидесятых годов до распада СССР находился в эмиграции в США, после чего вернулся в Россию и вел политическую деятельность.