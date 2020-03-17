Коронавирус привезли в Хакасию из Германии

Первый случай заражения коронавирусом подтвердили в Хакасии, заболевший прибыл из Германии, сообщил глава республики Валентин Коновалов во вторник.

«Заболевший прибыл из Германии. В день прилета он и лица, которые с ним непосредственно контактировали, были госпитализированы. Сейчас они находятся под постоянным наблюдением врачей», — сказал Коновалов.

По его словам, в республике достаточное количество тест-полосок для выявления вирусной инфекции. В учреждениях здравоохранения имеется нужный запас медикаментов и оборудования.

Со среды в Хакасии запрещены массовые мероприятия. Образовательные учреждения должны отправить школьников на каникулы. Детские сады работу не прекратят, но в них будут приняты дополнительные профилактические меры.

Коновалов попросил жителей сохранять спокойствие и заверил, что ситуацию держат под контролем.