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Названы самые надежные российские банки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Рейтинг наиболее надежных российских банков обнародовал журнал Forbes. В этом году список из ста кредитных организаций возглавил «Райффайзенбанк».

Годом ранее «Райффайзенбанк» занимал в рейтинге вторую строчку, но теперь вышел на первое место, обогнав лидера 2019 года — «Юникредит банк». На третьей позиции остался «Росбанк». Четвертым стал Сбербанк, пятое место занял «Ситибанк».

Отмечается, что самые надежные кредитные организации — это «дочки» иностранные банков и крупнейшие российские госбанки с рейтингом по международной шкале BBB и BBB– и по национальной — AAA.

Среди частных банков самым надежным оказался «Альфа-банк», занявший в общем рейтинге 26-е место. По оценке издания, это уже следующая категория надежности — в нее вошли банки с рейтингами по международной шкале BB+ и BB, по российской — AA+ и AA.

Эксперты составили список наиболее надежных банков на основе данных международных и российских рейтинговых агентств. В результате все сто банков поделили на пять групп надежности.

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