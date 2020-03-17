НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Выросло число заболевших коронавирусом в России

Источник:
ТАСС
298 1
Фото: © Sibnet.ru

Общее количество случаев заражения коронавирусом в России достигло 114, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, в 104 случаях заражение произошло за границей, десять человек заразились уже в России. Коронавирус уже охватил 26 регионов страны. Из всех заболевших 109 человек переносят последствия COVID19 в легкой форме.

В сообщении оперативного штаба по предупреждению распространения COVID-19 в России за 17 марта говорится, что за последние сутки в России зарегистрирован 21 новый случай заражения коронавирусом.

ВОЗ ранее объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. Всего в мире на сегодня насчитывается более 170 тысяч инфицированных, порядка 6 тысяч человек скончались. Эпицентрами пандемии стали Китай, Италия, Иран и Южная Корея.

Тема: Распространение коронавируса
Футбол в России закрыли на карантин
Подтвержден случай коронавируса в Красноярске
ВОЗ порекомендовала парацетамол от коронавируса
Заезды в купальниках и карнавальных костюмах в Шерегеше отменили
смотреть все
Жизнь #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Выросло число заболевших коронавирусом в России
•
Кремль ответил на претензии Лукашенко по поводу эпидемии
•
ВОЗ порекомендовала парацетамол от коронавируса
•
Bloomberg предупредил о росте курса доллара до 97 рублей
Подробности
•
Огород или квартира: где дают дешевую «сельскую ипотеку»?
•
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
•
Опасные и быстрые: какой градусник выбрать
•
Справедливости ради: экономист рассчитал налоги для богатых
Как это работает
•
Дефицит витаминов: как сдать анализы
•
Путевки и билеты: как отказаться от поездки «в коронавирус»
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Вернуть потраченное: как работает кэшбэк?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Два Алтая признали убежищем от коронавируса
Сибирь 17.03.2020 19:52
Подтвержден случай коронавируса в Красноярске
Сибирь 17.03.2020 19:41
Шторм накроет Алтайский край
Сибирь 17.03.2020 19:39
Заезды в купальниках и карнавальных костюмах в Шерегеше отменили
Сибирь 17.03.2020 18:14
Самое популярное
Инфекционист назвала лучший антисептик
12076
WhatsApp начнет автоматически удалять сообщения
9955
Герой из клипа Little Big «отомстил» шоу «Танцы»
9377
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
5736
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Выросло число заболевших коронавирусом в России
•
Кремль ответил на претензии Лукашенко по поводу эпидемии
•
ВОЗ порекомендовала парацетамол от коронавируса
•
Bloomberg предупредил о росте курса доллара до 97 рублей
Подробности
•
Огород или квартира: где дают дешевую «сельскую ипотеку»?
•
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
•
Опасные и быстрые: какой градусник выбрать
•
Справедливости ради: экономист рассчитал налоги для богатых
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Walet 99

Никто и не сомневался, они готовы были впереди Путина прибежать в думу.......

B_CCCP

Кто то сомневался? Ждём 80-90% на голосовании!!!

ANVikulov

ты совсем с дуба рухнул улицу называют за заслуги если человк изменил свои убеждения начал маразматиком...

suportar

Очередной успех российских менеджеров!

Иркут 69

Отныне судьи КС во главе с господином Зорькиным (одним из авторов конституции) могут себя считать свободными...