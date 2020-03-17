Выросло число заболевших коронавирусом в России

Общее количество случаев заражения коронавирусом в России достигло 114, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, в 104 случаях заражение произошло за границей, десять человек заразились уже в России. Коронавирус уже охватил 26 регионов страны. Из всех заболевших 109 человек переносят последствия COVID19 в легкой форме.

В сообщении оперативного штаба по предупреждению распространения COVID-19 в России за 17 марта говорится, что за последние сутки в России зарегистрирован 21 новый случай заражения коронавирусом.

ВОЗ ранее объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. Всего в мире на сегодня насчитывается более 170 тысяч инфицированных, порядка 6 тысяч человек скончались. Эпицентрами пандемии стали Китай, Италия, Иран и Южная Корея.