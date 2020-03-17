Два Алтая признали убежищем от коронавируса

Жители России из-за распространения новой коронавирусной инфекции предстоящим летом планируют отдыхать, не выезжая за пределы страны. Республика Алтай и Алтайский край вошли в список предпочитаемых мест.

Опрос в социальных сетях провел российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Большинство туристов (43,7%) проголосовало за отдых в Крыму; 22,96% опрошенных собираются провести отпуск на побережье Краснодарского края. А 12,22% россиян не хотят никуда ехать этим летом и останутся дома.

Еще 5,19% соотечественников скорректируют планы на отпуск и отправятся в путешествие на своих машинах с палатками, изредка останавливаясь в небольших гостиницах.

Также 3,5% участников опроса планируют поездки на курорты Кавказских Минеральных Вод, а 2,96% предпочли Алтайский край и Республику Алтай, 1,48% арендуют загородные коттеджи для летнего отдыха с семьей.

Опрос в соцсетях также показал, что 7,8% россиян переждут эпидемию у себя на даче.