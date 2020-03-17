Футбол в России закрыли на карантин

Футбольные турниры под эгидой Российского футбольного союза, приостанавливаются в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте организации.

До 10 апреля прекращаются матчи в Российской премьер лиге, Футбольной национальной лиге и Профессиональной футбольной лиге. Соответствующее решение было принято в ходе заседания Бюро исполкома РФС.

В апреле представители российского элитного дивизиона примут решение о возобновлении турнира. В частности, чемпионат могут доиграть летом. Кроме этого, есть вариант распределить места в чемпионате по результатам последнего до приостановки тура.

Ранее практически все крупные спортивные лиги приостановили свои турниры из-за распространения COVID19. Также обсуждается перенос летних Олимпийских игр, которые должны пройти в Японии.