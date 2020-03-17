Подтвержден случай коронавируса в Красноярске

Коронавирусная инфекция подтверждена у жителя Красноярска, мужчина побывал в Австрии, сообщило Министерство здравоохранения Красноярского края во вторник.

Информация о том, что в Красноярске есть больной коронавирусом, появилась в понедельник. Минздрав края официально подтвердил его диагноз во вторник.

«Состояние удовлетворительное, находится в полной изоляции и не представляет опасности для наших жителей. Определен круг лиц, с которыми он контактировал на территории Красноярска. Ведется работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию», — говорится в сообщении ведомства.

Мужчина посещал Австрию. По данным красноярских СМИ, зараженный — повар ресторана La Famille, расположенном недалеко от въезда в резиденцию губернатора Красноярского края.

В крае под медицинским наблюдением на дому находятся 374 человека. Обследовано 1103 человека, вирус не выявлен.