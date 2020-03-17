ВОЗ порекомендовала парацетамол от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения рекомендует пить парацетамол для самолечения от нового коронавируса и отказаться от использования ибупрофена и содержащих его лекарств, заявил на специальном брифинге пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер.

«Не было опубликовано новых свидетельств того, что ибупрофен повышает риск смертности при COVID19. Недостаточно исследований, эксперты пока изучают данные. Пока же мы рекомендуем предпочесть парацетамол и не использовать ибупрофен в качестве самолечения», — сказал он.

Ранее ряд исследователей заявили, что прием ибупрофена повышает риски при инфицировании коронавирусом. Линдмайер подчеркнул, что если ибупрофен выписан врачом и необходим по медицинским показателям, то его можно принимать.

ВОЗ ранее объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. Всего в мире на сегодня насчитывается более 170 тысяч инфицированных, порядка 6 тысяч человек скончались. Эпицентрами пандемии стали Китай, Италия, Иран и Южная Корея.