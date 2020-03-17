Заезды в купальниках и карнавальных костюмах в Шерегеше отменили

GrelkaFest в Шерегеше, в рамках которого проводят массовые спуски в купальниках и карнавальных костюмах, отменяется из-за угрозы коронавируса, сообщили организаторы фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья, к сожалению, угроза коронавируса добралась и до Сибири. Скажем честно, это было очень тяжелое для нас решение. <…> В этом году мы вынуждены самоизолировать Grelka’у от веселых горнолыжников и безбашенных сноубордистов», — говорится в заявлении.

Организаторы отметили, что выполняют распоряжение администрации Кемеровской области, которая отменила мероприятия с участием более 1 тысячи человек. А участников фестиваля, по их оценкам, было бы гораздо больше.

В итоге GrelkaFest переносится на 2021 год. В 2019 году с горы съехал 1761 участник спуска в купальниках, что стало рекордом России.

В Кузбассе подтверждено два случая заражения коронавирусом. Сейчас пациенты находятся в инфекционной больнице в Кемерове. Их состояние оценивается как удовлетворительное.