Кремль ответил на претензии Лукашенко по поводу эпидемии

Пресс-секретарь президента Россия Дмитрий Песков заявил, что претензии Минска из-за мер, которые Москва приняла для борьбы с распространением коронавируса, несправедливы.

«На уровне главы правительства, через его визави с белорусской стороны наши белорусские союзники, партнеры и друзья были информированы заранее о том, что такие меры будут приниматься, поэтому, конечно, мы понимаем эмоциональный настрой и так далее, но мы, конечно, считаем подобную критику российской стороны, тем более в условиях, когда мы все вместе противодействуем коронавирусу, несправедливой», — приводит РИА Новости слова Пескова.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин объявил о закрытии российско-белорусской границы для перемещения людей в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на это сообщил, что Минск не пойдет на аналогичные меры, иначе «до Кремля фуры будут стоять в очереди, а люди будут в бешенстве». По его словам, в Белоруссии «относительно спокойная обстановка», а Россия «вся полыхает» от коронавируса, и «кто от кого должен закрываться — вопрос риторический».

Всемирная организация здравоохранения на прошлой неделе объявила вспышку COVID-19, распространившегося из Китая, пандемией. По последним данным, всего заражено почти 180 тысяч человек более чем в 140 странах: свыше 7,1 тысячи пациентов скончались, 79 тысяч выздоровели.

В России зарегистрировано в общей сложности 93 больных новым типом коронавируса. Восемь из них вылечились. В Белоруссии лабораторно подтверждено 36 случаев выявления РНК COVID-19.