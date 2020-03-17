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Чемпион мира по фигурному катанию умер в 30 лет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: wikimedia / CC BY 2.5

Японский фигурист американского происхождения, двукратный победитель командного чемпионата мира Крис Рид, выступавший в танцах на льду, скоропостижно скончался на 31-м году жизни, сообщила его сестра Эллисон Рид в Instagram.

Спортсмен умер в Детройте. Причиной стал внезапный сердечный приступ, сообщило Yahoo! Japan.

«С глубоким сожалением сообщаю, что мой брат, милый, добрый, харизматичный и такой любимый брат Крис неожиданно скончался на выходных», — написала Эллисон Рид в Instagram.

Рид родился, вырос и жил в США. Его первой партнершей в танцах на льду стала старшая сестра Кэти. С 2006 года пара представляла на международных соревнованиях Японию. В активе дуэта семь золотых наград чемпионата Японии, золото командного чемпионата мира 2012 года. Танцоры занимали 17 и 21 места на Олимпиадах 2010 и 2014 годов.

С 2015 года фигурист встал в пару с Каной Мурамото. С ней он трижды стал чемпионом Японии и чемпионом мира в команде (2017 год).

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Топ комментариев

Walet 99

Никто и не сомневался, они готовы были впереди Путина прибежать в думу.......

kygear

Говорят что Глаза это зеркало души.Что то мне жутко от такого кривого зеркала.

urbasik

Если секретный то зачем Болтаешь.Или таков план смещения?

B_CCCP

Кто то сомневался? Ждём 80-90% на голосовании!!!

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