Чемпион мира по фигурному катанию умер в 30 лет

Японский фигурист американского происхождения, двукратный победитель командного чемпионата мира Крис Рид, выступавший в танцах на льду, скоропостижно скончался на 31-м году жизни, сообщила его сестра Эллисон Рид в Instagram.
Спортсмен умер в Детройте. Причиной стал внезапный сердечный приступ, сообщило Yahoo! Japan.
«С глубоким сожалением сообщаю, что мой брат, милый, добрый, харизматичный и такой любимый брат Крис неожиданно скончался на выходных», — написала Эллисон Рид в Instagram.
Рид родился, вырос и жил в США. Его первой партнершей в танцах на льду стала старшая сестра Кэти. С 2006 года пара представляла на международных соревнованиях Японию. В активе дуэта семь золотых наград чемпионата Японии, золото командного чемпионата мира 2012 года. Танцоры занимали 17 и 21 места на Олимпиадах 2010 и 2014 годов.
С 2015 года фигурист встал в пару с Каной Мурамото. С ней он трижды стал чемпионом Японии и чемпионом мира в команде (2017 год).
Walet 99Никто и не сомневался, они готовы были впереди Путина прибежать в думу.......
kygearГоворят что Глаза это зеркало души.Что то мне жутко от такого кривого зеркала.
urbasikЕсли секретный то зачем Болтаешь.Или таков план смещения?
B_CCCPКто то сомневался? Ждём 80-90% на голосовании!!!
suportarОчередной успех российских менеджеров!