Новосибирскую фирму «Катрен» обвинили в разных ценах на маски

Крупная новосибирская фармацевтическая компания «Катрен» выставляла разные цены на маски для разных регионов, сообщила журналистам во вторник заместитель руководителя Новосибирского УФАС России Наталья Камнева.

Специалисты проверяют этот факт на наличие или отсутствие нарушений антимонопольного законодательства.

«Была проведена выездная проверка («Катрен»), причем она была проведена не только по 10-й статье, но и по 11-й статье, это картельные сговоры. Сейчас материалы находятся в стадии рассмотрения, единственно, что пока установлено — действительно, организация формировала цены различные для различных регионов, это установлено», — цитирует ТАСС Камневу.

По ее словам, сейчас специалисты регионального управления проверяют данный факт на предмет наличия или отсутствия нарушений антимонопольного законодательства.

«Катрен» основана в 1993 году, центральный офис находится в наукограде Кольцове в Новосибирской области. Согласно собственным данным, доля компании на рынке составляет 13,3%, в штате компании более 3,2 тысяч человек.