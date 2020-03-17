НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

AliExpress отправил россиянам задержанные посылки из Китая

Источник:
Sibnet.ru
141 0

Подавляющее большинство продавцов (95%) AliExpress из Китая восстановили работу и отправляют заказы. Поставки товаров из Китая, которые в течение февраля и марта могли отправляться и доставляться с задержкой, восстанавливаются, сообщила пресс-служба компании в телеграм-канале.

Задержанные в предыдущие полтора месяца посылки будут переданы в доставку в течение 10 дней. В понедельник произвели последние отмены продавцами на площадке задержанных за время карантина заказов и оплата за них будет возвращена покупателям.

«За время карантина в Китае (февраль – начало марта) продажи российских производителей на AliExpress Россия выросли на 20%. Это беспрецедентный рост локальных поставщиков», — говорится в сообщении.

Пользователям, которые столкнулись с задержкой товаров, компания предлагает купоны с компенсацией на следующую покупку в зависимости от длительности ожидания. Купоны зависят от суммы заказа и времени ожидания. Покупателям, заказы которых были задержаны, будут выданы купоны на общую сумму 90 миллионов рублей.

Еще по теме
Торговые сети создадут запасы на случай паники
Первую благотворительную пекарню откроют в Новосибирске
Продажи смартфонов резко выросли в России
Стоимость импортной техники подскочит после падения рубля
смотреть все
Экономика #Торговля #Интернет
КАРТИНА ДНЯ
•
Bloomberg предупредил о росте курса доллара до 97 рублей
•
Названы скрытые переносчики коронавируса
•
Россия запретила въезд иностранцев
•
Минсельхоз приказал регионам создать запас продуктов на два месяца
Подробности
•
Огород или квартира: где дают дешевую «сельскую ипотеку»?
•
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
•
Опасные и быстрые: какой градусник выбрать
•
Справедливости ради: экономист рассчитал налоги для богатых
Как это работает
•
Дефицит витаминов: как сдать анализы
•
Путевки и билеты: как отказаться от поездки «в коронавирус»
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Вернуть потраченное: как работает кэшбэк?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Новосибирскую фирму «Катрен» обвинили в разных ценах на маски
Сибирь 17.03.2020 16:10
Сибирячка победила в конкурсе красоты MRS Global Universe
Сибирь 17.03.2020 15:39
Женщина сама сшила маску и прославилась
Сибирь 17.03.2020 15:30
Инспекторы задержали пьяную сибирячку за рулем с тремя детьми. ВИДЕО
Сибирь 17.03.2020 15:22
Самое популярное
Инфекционист назвала лучший антисептик
11394
WhatsApp начнет автоматически удалять сообщения
9878
Герой из клипа Little Big «отомстил» шоу «Танцы»
7116
iPhone 12 получит удивительную 3D-камеру
6077
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Bloomberg предупредил о росте курса доллара до 97 рублей
•
Названы скрытые переносчики коронавируса
•
Россия запретила въезд иностранцев
•
Минсельхоз приказал регионам создать запас продуктов на два месяца
Как это работает
•
Дефицит витаминов: как сдать анализы
•
Путевки и билеты: как отказаться от поездки «в коронавирус»
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Вернуть потраченное: как работает кэшбэк?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Walet 99

Никто и не сомневался, они готовы были впереди Путина прибежать в думу.......

kygear

Говорят что Глаза это зеркало души.Что то мне жутко от такого кривого зеркала.

urbasik

Если секретный то зачем Болтаешь.Или таков план смещения?

B_CCCP

Кто то сомневался? Ждём 80-90% на голосовании!!!

suportar

Очередной успех российских менеджеров!