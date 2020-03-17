AliExpress отправил россиянам задержанные посылки из Китая

Подавляющее большинство продавцов (95%) AliExpress из Китая восстановили работу и отправляют заказы. Поставки товаров из Китая, которые в течение февраля и марта могли отправляться и доставляться с задержкой, восстанавливаются, сообщила пресс-служба компании в телеграм-канале.

Задержанные в предыдущие полтора месяца посылки будут переданы в доставку в течение 10 дней. В понедельник произвели последние отмены продавцами на площадке задержанных за время карантина заказов и оплата за них будет возвращена покупателям.

«За время карантина в Китае (февраль – начало марта) продажи российских производителей на AliExpress Россия выросли на 20%. Это беспрецедентный рост локальных поставщиков», — говорится в сообщении.

Пользователям, которые столкнулись с задержкой товаров, компания предлагает купоны с компенсацией на следующую покупку в зависимости от длительности ожидания. Купоны зависят от суммы заказа и времени ожидания. Покупателям, заказы которых были задержаны, будут выданы купоны на общую сумму 90 миллионов рублей.